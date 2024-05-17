Goldman Sachs fiyat endeksi tahminini yükseltti

ABD'de Nisan ayına kadar olan 12 aylık dönemde ithalat fiyatları %1,1 artarak Aralık 2022'den bu yana en büyük artışı kaydetti. Petrol ve diğer malların maliyetlerindeki artışla yükselen ithalat fiyatları, Goldman Sachs ekonomistlerinin Nisan ayı için kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi tahminlerini birer baz puan yükseltmelerine yol açtı.

Goldman Sachs, çekirdek PCE fiyat endeksinin Mart ayındaki %0,3'lük artışın ardından Nisan ayında %0,26 oranında artmasını bekliyor.

MART AYINDAKİ ARTIŞA DENK GELECEK

Çekirdek enflasyonun yıllık bazda %2,77 oranında artacağını ve yuvarlama sonrasında Mart ayındaki artışa denk geleceğini tahmin ediyor.

Ancak ekonomistler, gıda ve petrol fiyatlarındaki istikrarın yanı sıra doların değer kazanması ve Çin üretici fiyatlarındaki düşüşe işaret ederek ithalat fiyatlarındaki artışın geçici olduğuna inanıyor.

Oxford Economics'in ABD ekonomisti Matthew Martin, "Nisan ithalat fiyatlarındaki artış Fed'e enflasyonun yavaşladığına dair daha fazla güven aşılamayacak, ancak yetkililer doğru yönde küçük bir adım olan dünkü TÜFE raporuna kesinlikle çok daha fazla önem verecekler" dedi.