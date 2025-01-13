Goldman Sachs, USD/JPY için tahminlerini yükseltti

Goldman, Aralık ayındaki döviz hareketleri ve ekonomistlerinin Cuma günkü güçlü tarım dışı istihdam raporunun ardından ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi projeksiyon revizyonlarını hesaba katarak bazı Asya para birimleri için tahminlerini yeniledi.

ABD'li yatırım bankası, USD/JPY tahminini önümüzdeki üç ay için 155'ten 160'a, önümüzdeki altı ay için 157'den 161'e ve önümüzdeki 12 ay için 159'dan 162'ye yükseltti.

Goldman, yaptığı revizyonla Fed'den bu yıl üç yerine iki indirim öngörürken, üçüncü indirimi gelecek yıl ortasına kaydırdı. Goldman artık, Haziran ve Aralık aylarında ve Haziran 2026'da faiz indirimi öngörüyor. Goldman daha önce Mart, Haziran ve Eylül aylarında indirim öngörüyordu.