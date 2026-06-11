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Goldman Sachs uyardı: Fed toplantıları öncesinde faiz piyasalarında oynaklık riski yükseliyor

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantıları öncesinde ve sonrasında faiz piyasalarında dalgalanmaların artabileceğine dikkat çekerek yatırımcıları olası oynaklıklara karşı temkinli olmaya çağırdı.

Oluşturma Tarihi 11 Haziran 2026 09:44

Goldman Sachs analistlerinden Friedrich Schaper, ABD Merkez Bankası'nın (FED) yeni iletişim yaklaşımının şekillenme sürecinde olduğunu ve piyasanın bu düzene uyum sağlamaya çalıştığını belirtti. Schaper, bu geçiş döneminde, özellikle Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantıları çevresinde faiz oynaklığının beklenenden daha yüksek seyretme riski taşıdığını ifade etti.

Analiste göre, Fed'in yeni başkanı olarak öne çıkan Kevin Warsh, merkez bankasının piyasalara aşırı yönlendirme yapmasına karşı görüşler dile getiriyor. Bu yaklaşımın, Fed iletişiminin azalması halinde faiz piyasalarında daha sert fiyat hareketleri görülebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdiği değerlendiriliyor.

Goldman Sachs değerlendirmesinde, 2000'li yılların ortalarında Fed'in karar alma süreçlerinde daha şeffaf bir iletişim modeline geçmesinin, piyasa fiyatlamalarının doğruluğunu artıran önemli unsurlardan biri olduğu vurgulandı. Bankaya göre bu etkinin, ekonomik projeksiyonların yayımlandığı SEP raporları ve basın toplantılarının devreye alınmasından daha belirgin olduğu görüldü.

Schaper ayrıca, belirsizliğin azalmasının vadeli faiz primlerini aşağı çekme eğiliminde olduğunu, bunun da genel olarak borçlanma maliyetlerinin düşmesine katkı sağladığını kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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