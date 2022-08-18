Goldman Sachs Group ve Nomura Holdings, yaşanan enerji tedarik sorunlarının, yetersizliklerinin ekonomik görünümde belirsizliği artırdığına işaret ederek Çin için GSYH büyüme tahminlerini düşürdüler.

Goldman Sachs, Temmuz ayında beklentilerden daha zayıf gelen verileri işaret ederek 2022 yılı için GSYH tahminini yüzde 3,3'ten yüzde 3,0'a indirdi.

Nomura Holdings de Çin için büyüme beklentisini yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e düşürdü.

Goldman Sachs'ın Hui Shan liderliğinde ekonomistleri yazdıkları raporda, Temmuz ayı verilerinin cansız enflasyon ve kredi büyümesi ile birlikte değerlendirildiklerinde "yurt içi talep yetersizliğini" teyit ettiklerini savundular.

Nomura ekonomistleri de COVID salgınının kötüleştiğine dikkat çekerek artan kapatma, karantina uygulamaları nedeniyle Ağustos ayı ekonomik aktivite verilerinin Temmuz'dan daha kötü gelebileceğine dikkat çektiler. Sıcak hava dalgasının da büyümeyi vurabileceğini ifade ettiler.