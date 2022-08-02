Goldman Sachs Group'a göre yatırımcılar Fed'in faiz artışlarının ekonomiyi resesyona sokmayabileceği konusunda 'aşırı rahat. '

Cecilia Mariotti öncülüğündeki stratejistler "ABD ve Avrupa varlıklarındaki yeniden fiyatlamalara bakıldığında piyasaların resesyon beklentilerinin azalması için erken olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.



Goldman'ın bu açıklaması, Fed'in geçen hafta faiz artış hızının bir noktada yavaşlayacağını açıklaması ve teknoloji hisselerinden gelişen ülke para birimlerine kadar birçok varlıkta ralli yaşanmasının ardından geldi.

Goldman stratejistleri "piyasaların enflasyon veya büyümede yaşanacak şahin sürprizlere karşı kırılgan olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.