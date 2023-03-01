Banka, ECB'nin mevduat faizini Mayıs ayında 25 baz puan artıracağını tahmin ediyordu.

Mayıs ayı faiz artırım beklentisinin yukarı yönlü revize edilmesi ile birlikte BoE mevduat faizinin Haziran'da yüzde 3,50 seviyesinde tepe yapacağı beklentisi de yüzde 3,75 olarak revize edildi.

Para piyasaları ile ECB'nin faiz oranının Aralık ayında yüzde 3,85 seviyesinde tepe yapacağını fiyatlıyorlar.

Goldman Sachs yayınladığı yatırımcı notunda, "Mayıs ayında faiz artırım hızının 25 baz puana indirilmesi hala olası, ancak bu artık temel senaryomuz değil. Yönetim Konseyi'nin faiz 2024 dördüncü çeyreğe kadar tepe seviyede tutacağı görüşümüzü de devam ettiriyoruz" dedi.