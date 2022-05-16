Goldman Sachs'ın eski CEO'su Lloyd Blankfein, ABD ekonomisinin resesyona girmesi olasılığını çok yüksek bir risk olarak gördüğünü söyledi.

"RESESYON OLASILIĞI ÇOK ÇOK YÜKSEK"

CBS'e konuşan Blankfein, "Resesyon olasılığı çok, çok yüksek bir risk faktörü. Fed'in izleyeceği bir patika var. Ancak çok dar bir patika. Fed'in elinde çok güçlü araçlar olduğunu düşünüyorum. Bu araçlarda ince ayar yapmak zor ve bu araçları değiştirme ihtiyacını yeterince çabuk görmek zor, ama verilere iyi yanıt vermekte olduklarını düşünüyorum. Ancak kesinlikle bir risk var" dedi.