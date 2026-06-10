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Goldman Sachs’tan hisse senedi balonu uyarısı: Değerlemeler dot-com zirvesini aştı

Küresel piyasalarda 2026 yılında yaşanan güçlü yükselişin ardından şirket değerlemeleri yeniden tartışma konusu oldu. Analistler, birçok şirketin fiyat-kazanç ve değerleme çarpanlarının tarihsel ortalamaların yanı sıra geçmiş piyasa zirvelerinin de üzerine çıktığına dikkat çekiyor. Uzmanlara göre mevcut seviyeler, yatırımcılar açısından önemli riskler barındırıyor.

Oluşturma Tarihi 10 Haziran 2026 15:21

Yatırım bankası Goldman Sachs'ın Kıdemli Stratejisti Ben Snider tarafından hazırlanan raporda, şirketlerin firma değeri-satışlar (EV/Sales) oranları tarihsel veriler ışığında değerlendirildi. Bu oran, yatırımcıların bir şirketin gelecekteki gelir potansiyeline ne ölçüde prim verdiğini gösteren önemli göstergeler arasında yer alıyor. Rapora göre yatırımcılar, yapay zekâ teknolojilerinin sağlayacağı büyüme fırsatlarını kaçırmamak adına teknoloji şirketlerine yüksek değerlemeler biçiyor. Ancak bu durum, piyasalarda balon riskinin giderek arttığı yönündeki endişeleri güçlendiriyor.

YÜKSEK DEĞERLEMELER BALON ENDİŞESİNİ ARTIRIYOR

Goldman Sachs'ın analizine göre firma değeri-satışlar oranı 10'un üzerinde bulunan şirketlerin toplam ABD hisse senedi piyasasındaki payı yüzde 40'a yaklaştı. Bu oran, Amerikan finans tarihinde görülen en yüksek yoğunlaşmalardan biri olarak öne çıkıyor. Karşılaştırma yapıldığında, 2000 yılındaki dot-com balonunun zirve döneminde aynı oran yaklaşık yüzde 35 seviyesinde bulunuyordu.

Daha dikkat çekici veriler ise firma değeri-satışlar oranı 20'nin üzerinde olan şirketlerde görülüyor. Bu gruptaki şirketler, toplam piyasa değerinin yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Dot-com döneminde bu oran kısa süreliğine yüzde 15'e ulaşmıştı. Ancak sonraki yıllarda söz konusu şirketlerin piyasa ağırlıkları önemli ölçüde gerileyerek neredeyse sıfıra yaklaşmıştı.

YAPAY ZEKâ YATIRIMLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Uzmanlar, mevcut yüksek değerlemelerin sürdürülebilmesi için şirketlerin önümüzdeki dönemlerde satış gelirlerini güçlü şekilde artırmak zorunda olduğuna dikkat çekiyor. Küresel ekonomide yavaşlama sinyalleri görülse de yatırımcılar, özellikle yapay zekâ odaklı şirketlerden yüksek büyüme performansı bekliyor.

Beklenen gelir artışlarının gerçekleşmemesi halinde teknoloji hisselerine yönelik güvenin zayıflayabileceği belirtiliyor. Analistlere göre şirketlerin finansal sonuçları beklentilerin altında kalırsa, bugün oluşan yüksek değerlemeler ciddi düzeltmelere sahne olabilir. Bu nedenle önümüzdeki süreçte bilançolarda açıklanacak satış büyümesi rakamları, piyasalardaki yönü belirleyen en kritik göstergelerden biri olacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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