Goldman Sachs’tan kritik tahmin: Sistematik fonlar hisse senetlerine 55 milyar dolarlık alım yapabilir

Goldman Sachs, bu yatırımcı grubunun önümüzdeki bir ay içinde yaklaşık 55 milyar dolarlık net hisse alımı gerçekleştirebileceğini öngörüyor. Bu tutarın yaklaşık 20 milyar dolarlık kısmının ABD piyasalarına yönelmesi beklenirken, alımların kademeli şekilde gerçekleşeceği ve ilk hafta yaklaşık 5 milyar dolarlık giriş olacağı tahmin ediliyor.

Goldman Sachs, hızlı hareket eden sistematik stratejiler — emtia ticareti danışmanları (CTA'lar) ve volatilite hedefli fonlar dahil — tarafından son bir ayda küresel hisse senetlerinde yaklaşık 240 milyar dolarlık satış yapıldığını belirtti. Bu satış baskısının azalmasıyla birlikte yeniden alım sürecinin başlayabileceği ifade edildi. Bankanın yöneticilerinden Lee Coppersmith, mekanik talepte toparlanma sinyallerinin görüldüğünü ancak bu etkinin daha çok ay ortasında hissedileceğini vurguladı.

Modellemelere göre, S&P 500 endeksinin bir ay içinde yüzde 8 yükselmesi durumunda sistematik fonların küresel ölçekte 220 milyar dolara kadar alım yapabileceği, bu alımların büyük kısmının ABD piyasalarında yoğunlaşacağı öngörülüyor. Buna karşılık, yüzde 10'luk ek bir düşüş ise yaklaşık 110 milyar dolarlık yeni bir satış dalgasını tetikleyebilir.

Öte yandan Goldman Sachs'tan Paul Leyzerovich, S&P 500 için 6.720–6.740 aralığının kritik teknik eşik olduğunu ve bu seviyenin aşılmasının trend takip eden stratejiler açısından yeniden pozitif sinyal oluşturabileceğini ifade etti. Endeks son olarak 6.600 seviyeleri civarında işlem görüyor.