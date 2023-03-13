ABD'de bir hafta içinde üç bankanın çökmesinin ardından 22 Mart'ta faiz kararını açıklayacak olan ve bu toplantıda, verilere bağlı olarak, faiz artış boyutunu 25 baz puandan 50 baz puana çıkarma ihtimali olan Fed'in işi de zorlaştı.

SVB'nin çöküşü, Fed'in sıkı para politikasının maliyetinin bir örneği oldu. Banka uzun vadeli tahvillere ciddi ölçüde yatırım yapmıştı ancak bu tahvillerin değeri faizlerin yükselişi ile eridi.

Bu süre zarfında Fed faiz artırdıkça bankanın borçlanma maliyetleri de yükseldi.

Goldman Sachs artık bu ay için Fed'den faiz artışı beklemediğini duyurdu. Jan Hatzius liderliğindeki ekonomistler, yayımladıkları notta, bankacılık sisteminde yaşanan stres nedeniyle gelecek aylara dair belirsizlikler bulunduğuna işaret etti.

DİĞER BANKALAR NASIL YORUMLADI?

JPMorgan Chase & Co. ABD Başekonomisti Michael Feroli, "Fed, toplam talebi sınırlamak için daha sıkı finansal koşullar istese de bunun hızla kontrolden çıkabilecek bir şekilde olmasını istemiyor" değerlendirmesini yaptı.

JPMorgan, Fed'in mart ayında çeyrek puanlık faiz artırımı yapacağı yönündeki tahminini korudu. Santander US Capital Markets ABD Başekonomisti Stephen Stanley de "Piyasa tepkisi ve bankacılık sektöründe yaşananlar 50 yerine 25 baz puanlık bir artış için güçlü bir argüman oluşturacaktır" dedi. Deutsche Bank Securities ABD Başekonomisti Matthew Luzzetti, SVB'nin batmasının finansal koşulların sıkılaşmasına neden olduğunu ve devam etmesi halinde bu durumun Fed'in daha az agresif adımlar atmasına izin verebileceğini öngördü.

Bloomberg Ekonomisti Stuart Paul ise salı açıklanacak şubat TÜFE verisinin beklentiyi aşması halinde SVB krizinin Fed'i 50 baz puanlık bir artıştan vazgeçirmeyeceği görüşünde.

Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta gerekmesi halinde faiz artışlarının boyutunu artırmaya hazır olduklarını, bunun verilere bağlı olacağını açıklamıştı. İstihdam verilerinin de güçlü gelmesiyle son toplantıda 25 baz puan faiz artıran Fed'in yeniden 50 baz puanlık adımlara dönebileceği fiyatlanmaya başlamıştı. Ancak SVB'nin çöküşü ile 50 baz puan için fiyatlamalar cuma günü %50'nin altına geriledi.