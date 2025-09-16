CANLI BORSA
Google İngiltere'ye yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım yapacak

Google İngiltere'ye yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.

Oluşturma Tarihi 16 Eylül 2025 08:55

Son Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2025 08:56

Alphabet'in teknoloji devi Google, önümüzdeki iki yıl içinde İngiltere'a yapacağı 5 milyar sterlinlik (yaklaşık 6,78 milyar dolar) yatırımla bölgedeki yapay zeka altyapısını ve diğer hizmetlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu büyük yatırım, yeni iş imkanları yaratmanın yanı sıra ülkenin ekonomik potansiyeline önemli katkılar sunacak.

16 Eylül 2025 tarihli açıklamaya göre Google, yapay zeka, enerji kapasitesi, iş gücü eğitimi, araştırma ve geliştirme ile ilgili mühendislik alanlarını kapsayan bu yatırımla İngiltere genelindeki işletmelerde yılda 8.000'den fazla iş yaratmayı öngörüyor.

Alphabet ve Google'ın baş yatırım ve başkanlık görevini yürüten Ruth Porat, "Bugünkü duyuruyla Google, İngiltere'taki köklerini derinleştiriyor ve yapay zeka ile 2030 yılına kadar ekonomiye 400 milyar sterlin ekleyerek ve kritik sosyal hizmetleri geliştirerek Büyük Britanya'nın potansiyelini desteklemeye yardımcı oluyor" dedi.

Google'ın bu yatırım taahhüdü, şirketin Londra'nın kuzeyinde bir veri merkezi açtığını duyurmasıyla eşzamanlı geldi. Şirket, bu tesisin Google Cloud, Workspace, Arama ve Haritalar gibi yapay zeka destekli hizmetlere yönelik artan talebi karşılamaya yardımcı olacağını belirtti. Bu gelişme, yapay zekadaki ilerlemelerin tetiklediği ve Oracle, Microsoft ile Amazon gibi diğer Amerikan teknoloji devlerinin de Avrupa'daki yapay zeka ve bulut altyapılarını genişletme çabalarının bir devamı niteliğinde.

