Japonya'nın Inzai kentinde kurulan veri merkezi Google hizmetlerinin hızlanmasını sağlayacak, ekonomik aktiviteye ve istihdama destek verecek.

Google CEO'su Pichai Başbakan Fumio Kishida ile görüşmek ve yatırım planlarının detaylarını görüşmek için Japonya'ya gitti.