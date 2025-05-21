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Gümrük vergileri Japon imalatçıların güvenini azalttı

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri Japon imalatçıların güvenlerini azalttı.

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2025 09:07

Son Güncelleme Tarihi 21 Mayıs 2025 09:08

Reuters'in güven endeksi anketine göre, ABD'nin değişen gümrük vergisi eylemlerinin iyimserliği azaltması nedeniyleJapon imalatçılar Mayıs ayında Nisan ayına göre iş koşullarına daha az güveniyorlar. Önümüzdeki üç ay boyunca duyarlılığın zayıflamasını bekleniyor.

Reuters'in aylık olarak hazırladığı imalatçıları güven endeksi Nisan ayındaki artı 9 seviyesinden Mayıs ayında artı 8'e geriledi.

İmalatçılar ayrıca önümüzdeki üç ay içinde duyarlılığın +7'ye düşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Yine de rakamlar olumlu bölgede kalmaya devam ediyor ve iş koşulları konusunda iyimserlerin kötümserlerden fazla olduğunu gösteriyor.

Reuters anketine 504 büyük finans dışı şirket katıldı ve bunlardan 224'ü isimlerinin açıklanmaması koşuluyla yanıt verdi. Ankette öne çıkan konular arasında artan fiyatlar ve Çin ekonomisindeki durgunluk yer aldı.

Anket 7-16 Mayıs tarihleri arasında, Japonya'nın ABD ile gümrük vergisi görüşmelerinin ikinci turunu gerçekleştirmesinin ardından yapıldı.

Ankete katılan bir elektronik makine üreticisi yöneticisi, "ABD'nin gümrük vergileri de dahil olmak üzere görünüm üzerindeki belirsizlik devam ediyor" dedi.

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