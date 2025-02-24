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Güney Kore, açığa satış yasağını kaldıracak

Güney Kore, tüm hisse senetlerinde açığa satış yasağını 31 Mart'tan itibaren kaldırma yolunda ilerliyor.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2025 09:15

Son Güncelleme Tarihi 24 Şubat 2025 09:16

Mali Hizmetler Komisyonu Başkanı Kim Byoung-hwan, yatırımcıların açığa satışlara tamamen devam etmesine izin vermenin gerekli olduğunu ve sadece kısmi bir kaldırmayı haklı göstermenin zor olduğunu söyledi.

Byoung-hwan, ülkenin uluslararası toplumdaki güvenilirliğinin tehlikede olduğunu ve yetkililerin hisse senedi işlemlerindeki yanlışlıkları tespit eden sistemleri tamamlamak için çaba sarf ettiğini de sözlerine ekledi.

Kasım 2023'te, ülkenin piyasa düzenleyicileri, perakende yatırımcıların ticaret uygulamasına yönelik tepkisini takiben, 1,7 trilyon dolarlık hisse senedi piyasasında listelenen hisse senetleri için her türlü açığa satışı yasakladı.

Yasak Mart sonunda sona ermek üzere bir kez uzatıldı.

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