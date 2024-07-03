CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Güney Kore hükümeti büyüme beklentisini yükseltti

Güney Kore hükümeti büyüme beklentisini yükseltti

Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan altı aylık görünüm raporuna göre, Asya'nın dördüncü büyük ekonomisinin 2024 yılı büyüme öngörüsü Ocak ayındaki %2,2'den %2,6 seviyesine revize edildi.

Oluşturma Tarihi 03 Temmuz 2024 09:14

Güney Kore hükümeti bu yıl için büyüme tahminini yükseltti; Yukarı revizyon ilk çeyrekteki canlı ihracat ve sağlam büyümeyi yansıtıyor.

Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan altı aylık görünüm raporuna göre, Asya'nın dördüncü büyük ekonomisinin 2024 yılı büyüme öngörüsü Ocak ayındaki %2,2'den %2,6 seviyesine revize edildi.

Bakanlık, ülkenin manşet enflasyonunun 2024'te önceki tahmininden farklı olarak ortalama %2,6 olmasını bekliyor.

Bakanlığa göre, Ocak-Mart çeyreğinde beklenenden daha güçlü GSYH büyümesi ve güçlü ihracat, hükümetin büyüme görünümünü yükseltmesine yol açtı.

Güney Kore ekonomisi, önceki çeyrekte görülen %2,1'lik büyümenin ardından, 2024'ün ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,3 büyüdü.

Yapay zeka patlamasının tetiklediği bilgisayar çiplerine yönelik güçlü talep nedeniyle ihracat, Haziran ayında art arda dokuzuncu ay arttı.

Bakanlık Ülkenin 2024 ticaret fazlasının, önceki 50 milyar dolarlık tahmininden keskin bir artışla 63 milyar dolar olacağını öngördü.

İlginizi Çekebilir
Yen, dolar karşısında 170’e doğru gerileme riski taşıyor Yen, dolar karşısında 170'e doğru gerileme riski taşıyor 02 Temmuz 2024 11:33
ECB önceden belirlenmiş bir faiz patikası izlemiyor ECB önceden belirlenmiş bir faiz patikası izlemiyor 02 Temmuz 2024 11:27
Petrol fiyatları son 2 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor Petrol fiyatları son 2 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor 02 Temmuz 2024 11:12
Trump kazanırsa faiz oranları senaryosu nasıl olur? Trump kazanırsa faiz oranları senaryosu nasıl olur? 02 Temmuz 2024 10:32
Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell’a çevrildi Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'a çevrildi 02 Temmuz 2024 09:40
Goldman Sachs: Hedge fonlar teknoloji hisselerini terk ediyor Goldman Sachs: Hedge fonlar teknoloji hisselerini terk ediyor 02 Temmuz 2024 09:06
Bitcoin spot ETF’lere para akışı devam ediyor Bitcoin spot ETF'lere para akışı devam ediyor 02 Temmuz 2024 09:01
ECB üyesi Wunsch’tan faiz indirimi mesajı: Yüzde 2 hedefine ulaşmanın güveni artmalı ECB üyesi Wunsch'tan faiz indirimi mesajı: Yüzde 2 hedefine ulaşmanın güveni artmalı 02 Temmuz 2024 08:57
Citi: Çin bu yıl yüzde 5 büyüme hedefine ulaşabilir Citi: Çin bu yıl yüzde 5 büyüme hedefine ulaşabilir 01 Temmuz 2024 16:18
Fransa ekonomisi seçimden sonra kötü senaryolarla karşı karşıya kalacak Fransa ekonomisi seçimden sonra kötü senaryolarla karşı karşıya kalacak 01 Temmuz 2024 16:08
AB’den Meta’ya kurallara uymama suçlaması AB'den Meta'ya kurallara uymama suçlaması 01 Temmuz 2024 14:13
Emtia piyasasında geçen hafta sert dalgalanmalar görüldü Emtia piyasasında geçen hafta sert dalgalanmalar görüldü 01 Temmuz 2024 11:16
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,24
%0,5244
DOLAR
1.004,31
%0,431
EURO
1.001,48
%0,1479
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.126,12
%12,6123
DOLAR
1.115,90
%11,59
EURO
1.256,97
%25,6969
ALTIN
970,13
%-2,9868
BORSA
1.137,13
%13,7125
DOLAR
1.144,03
%14,4026
EURO
1.331,51
%33,1514
ALTIN
1.004,40
%0,44
BORSA
1.742,32
%74,2315
DOLAR
1.767,83
%76,783
EURO
2.249,55
%124,9552
ALTIN
1.813,86
%81,3864
BORSA
BİST En Aktif Hisseler