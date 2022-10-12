Güney Kore Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 2,50'den yüzde 3,00'ye çıktı.

Açıklamada, Fed'in beklenenden daha hızlı ve yüksek artış hızına yanıt vermek ve enflasyondaki artışı dizginlemek amacıyla bu seviyede bir artışa gidildiği belirtildi.

"GÜNEY KORE MERKEZ BANKASI, EKONOMİYİ MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE İSTİKRARA KAVUŞTURMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAKTIR"

Kurul, enflasyonun yüksek olduğu mevcut durumda fiyat istikrarı için faiz oranının yükseltilmesinin, ekonominin bir bütün olarak daha büyük bir kayba uğramaması için bir süre daha gerekli olabileceğini ifade etti. Açıklamada, "Güney Kore Merkez Bankası, ekonomiyi mümkün olan en kısa sürede istikrara kavuşturmak için elinden geleni yapacaktır." denildi.

Güney Kore'de enflasyon en son yıllık yüzde 5,6, çekirdek enflasyon yüzde 4,1 olarak açıklandı. Bankanın enflasyon hedefi yüzde 2,0 seviyesinde bulunuyor.