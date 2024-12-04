Güney Kore Merkez Bankası piyasalara likidite sağlayacak

Güney Kore Merkez Bankası, ülkedeki kısa süren sıkıyönetim ilanının ardından piyasadaki dalgalanmayı gidermek için kısa vadeli likiditeyi geçici olarak genişletmeye yönelik önlemler alacağını açıkladı.

Merkez Bankası, piyasalardaki mevcut likiditeyi artırmak için daha fazla finansal kuruluştan ekstra geri alım anlaşmaları veya repo almaya başladığını bildirdi.

Banka'nın hamlesi, Maliye Bakanı Choi Sang-mok'un günün erken saatlerinde yaptığı sınırsız arz teklif etme duyurusunun ardından geldi.

Başkan Yoon Suk Yeol'un Salı gecesi geç saatlerde yaptığı sürpriz sıkıyönetim ilanıyla sarsılan piyasaları istikrara kavuşturmak için gerekirse likidite sağlanacak.

Banka yaptığı açıklamada, sıkıyönetim ilanının hemen ardından finansal ve döviz piyasalarındaki oynaklığın önemli ölçüde arttığını belirtti.

Açıklamada, sıkıyönetim yasasının parlamentonun saatler sonra aleyhte oy kullanmasının ardından Başkan Yoon tarafından kaldırılmasından sonra piyasaların bir miktar istikrar kazandığı belirtildi.

Banka, Güney Kore ekonomisinin sağlam temelleri sayesinde piyasa duyarlılığının kademeli olarak iyileşmesinin beklendiğini, ancak mali otoritelerin durumu yakından izlerken aktif olarak ek önlemler almaya çalışacağını belirtti.