CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Güney Kore Merkez Bankası piyasalara likidite sağlayacak

Güney Kore Merkez Bankası piyasalara likidite sağlayacak

Güney Kore Merkez Bankası, piyasaların istikrar kazanması için likidite sağlayacak.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2024 08:48

Son Güncelleme Tarihi 04 Aralık 2024 08:49

Güney Kore Merkez Bankası, ülkedeki kısa süren sıkıyönetim ilanının ardından piyasadaki dalgalanmayı gidermek için kısa vadeli likiditeyi geçici olarak genişletmeye yönelik önlemler alacağını açıkladı.

Merkez Bankası, piyasalardaki mevcut likiditeyi artırmak için daha fazla finansal kuruluştan ekstra geri alım anlaşmaları veya repo almaya başladığını bildirdi.

Banka'nın hamlesi, Maliye Bakanı Choi Sang-mok'un günün erken saatlerinde yaptığı sınırsız arz teklif etme duyurusunun ardından geldi.

Başkan Yoon Suk Yeol'un Salı gecesi geç saatlerde yaptığı sürpriz sıkıyönetim ilanıyla sarsılan piyasaları istikrara kavuşturmak için gerekirse likidite sağlanacak.

Banka yaptığı açıklamada, sıkıyönetim ilanının hemen ardından finansal ve döviz piyasalarındaki oynaklığın önemli ölçüde arttığını belirtti.

Açıklamada, sıkıyönetim yasasının parlamentonun saatler sonra aleyhte oy kullanmasının ardından Başkan Yoon tarafından kaldırılmasından sonra piyasaların bir miktar istikrar kazandığı belirtildi.

Banka, Güney Kore ekonomisinin sağlam temelleri sayesinde piyasa duyarlılığının kademeli olarak iyileşmesinin beklendiğini, ancak mali otoritelerin durumu yakından izlerken aktif olarak ek önlemler almaya çalışacağını belirtti.

İlginizi Çekebilir
Güney Kore’de enflasyon hedefin altında kaldı Güney Kore'de enflasyon hedefin altında kaldı 03 Aralık 2024 10:36
Petrol fiyatları dar bir aralıkta işlem görüyor Petrol fiyatları dar bir aralıkta işlem görüyor 03 Aralık 2024 09:18
Musk Trump samimiyeti Tesla’nın değerini yükseltti Musk Trump samimiyeti Tesla'nın değerini yükseltti 02 Aralık 2024 15:55
Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı sabit kaldı Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı sabit kaldı 02 Aralık 2024 14:39
Alman imalat sanayisi durgunluğunu yeni yıla taşıyor Alman imalat sanayisi durgunluğunu yeni yıla taşıyor 02 Aralık 2024 14:25
Emtia piyasasında tarife sarsıntısı Emtia piyasasında tarife sarsıntısı 02 Aralık 2024 11:15
Merkez bankaları para politikalarını gevşetmeyi sürdürüyor Merkez bankaları para politikalarını gevşetmeyi sürdürüyor 02 Aralık 2024 11:12
Kripto para piyasasında XRP rüzgarı Kripto para piyasasında XRP rüzgarı 02 Aralık 2024 09:43
BOJ Başkanı’ndan ücret eğilimleri açıklaması BOJ Başkanı'ndan ücret eğilimleri açıklaması 02 Aralık 2024 09:28
Avustralya’da konut satış değerlerinde sınırlı artış Avustralya'da konut satış değerlerinde sınırlı artış 02 Aralık 2024 09:26
Bitcoin ve Ethereum spot ETF’leri Kasım’da rekor yatırım çekti Bitcoin ve Ethereum spot ETF'leri Kasım'da rekor yatırım çekti 02 Aralık 2024 09:19
OPEC+ toplantısı yaklaşırken petrol fiyatları yükseldi OPEC+ toplantısı yaklaşırken petrol fiyatları yükseldi 02 Aralık 2024 09:15
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler