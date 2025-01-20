CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Güney Kore Merkez Bankası'ndan büyüme açıklaması

Güney Kore Merkez Bankası'ndan büyüme açıklaması

Güney Kore Merkez Bankası, büyümenin tahminlerin altında kalacağını öngörüyor

Oluşturma Tarihi 20 Ocak 2025 09:09

Güney Kore Merkez Bankası yetkilisi, 2024 ve 2025 yılı GSYH büyümesinin önceden tahmin edilenin altında kalacağının öngörüldüğünü söyledi.

Yetkili, Ülke ekonomisinin büyümesinin 2024 yılında önceki tahmin olan %2,2 yerine %2,0-2,1, 2025 yılında önceki tahmin olan %1,9 yerine %1,6-1,7 olacağını belirtti. Yetkili, siyasi kargaşa ve Jelu Havayolları uçak kazasının 2024 yılının son çeyrek döneminde büyümeye önemli zarar verebileceğini kaydetti.

Güney Kore Merkez Bankası, Şubat ayında büyüme tahminini gözden geçirecek. Ülkede 2024 yılının son çeyrek dönemi ile yılın tamamına ilişkin öncü GSYH verileri 23 Ocak'ta açıklanacak.

İlginizi Çekebilir
ABD’de TÜFE beklentilere paralel arttı ABD'de TÜFE beklentilere paralel arttı 15 Ocak 2025 16:40
AB ülkeleri dış yatırımların güvenlik riskini değerlendirecek AB ülkeleri dış yatırımların güvenlik riskini değerlendirecek 15 Ocak 2025 16:00
Alman ekonomisi art arda ikinci yıl küçüldü Alman ekonomisi art arda ikinci yıl küçüldü 15 Ocak 2025 14:25
ABD petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti ABD petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti 15 Ocak 2025 10:12
Brent petrolde Orta Doğu mesaisi Brent petrolde Orta Doğu mesaisi 15 Ocak 2025 09:37
ECB üyesi Lane: Hane halklarının tasarruf oranları düşecek ECB üyesi Lane: Hane halklarının tasarruf oranları düşecek 15 Ocak 2025 08:59
Goldman Sachs: ABD orta ölçekli hisse senetleri daha cazip Goldman Sachs: ABD orta ölçekli hisse senetleri daha cazip 15 Ocak 2025 08:57
ABD’nin bütçe açığı ilk 3 ayda yüzde 40 arttı ABD'nin bütçe açığı ilk 3 ayda yüzde 40 arttı 15 Ocak 2025 08:53
BOJ gelecek hafta faizi tartışacak BOJ gelecek hafta faizi tartışacak 15 Ocak 2025 08:51
JPMorgan’dan kripto para öngörüsü JPMorgan'dan kripto para öngörüsü 15 Ocak 2025 08:47
Nomura: Çin’in GSYH büyümesi 2025’te yavaşlayabilir Nomura: Çin'in GSYH büyümesi 2025'te yavaşlayabilir 15 Ocak 2025 08:45
TCMB’nin iki TL depo alım ihalesine 1 trilyon 50 milyarlık teklif TCMB'nin iki TL depo alım ihalesine 1 trilyon 50 milyarlık teklif 14 Ocak 2025 14:58
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler