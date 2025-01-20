Güney Kore Merkez Bankası'ndan büyüme açıklaması

Güney Kore Merkez Bankası yetkilisi, 2024 ve 2025 yılı GSYH büyümesinin önceden tahmin edilenin altında kalacağının öngörüldüğünü söyledi.

Yetkili, Ülke ekonomisinin büyümesinin 2024 yılında önceki tahmin olan %2,2 yerine %2,0-2,1, 2025 yılında önceki tahmin olan %1,9 yerine %1,6-1,7 olacağını belirtti. Yetkili, siyasi kargaşa ve Jelu Havayolları uçak kazasının 2024 yılının son çeyrek döneminde büyümeye önemli zarar verebileceğini kaydetti.

Güney Kore Merkez Bankası, Şubat ayında büyüme tahminini gözden geçirecek. Ülkede 2024 yılının son çeyrek dönemi ile yılın tamamına ilişkin öncü GSYH verileri 23 Ocak'ta açıklanacak.