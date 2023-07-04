Güney Kore İstatistik Bürosu(Kostat) tarafından yapılan açıklamaya göre, Haziran ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış gösterdi. Piyasalarda beklenti bir önceki ay yüzde 3,3 olan enflasyonun, yüzde 2,8'e gerileyeceği yönündeydi.

Böylece endeks 2021 yılı Eylül ayından bu yana en düşük seviyesine geldi. Enflasyon geçen yılın Temmuz ayında yüzde 6,3 ile 24 yılın zirvesini görmüştü.

Ancak enflasyon seviyesi hala Güney Kore Merkezi Bankası(BoK) hedefi olan yüzde 2,0'nin üzerinde bulunuyor.

Güney Kore Merkez Bankası(BoK), enflasyonla mücadele için 2021 yılı Ağustos ayında başladığı artırım sürecinde faizi toplam 325 baz puan yukarı çekti. BoK, Şubat ayı toplantısında faiz artırım sürecine ara verdi, Nisan ve Mayıs toplantılarında da bu kararını devam ettirdi.

Yavaşlayan enflasyon, merkez bankasının son zamanlarda faiz oranlarını sabit tutma kararlarını destekliyor.

Banka'nın bir sonraki faiz toplantısı 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Tüketici fiyatları aylık bazda ise bir değişiklik olmadı ve piyasa tahmini olan yüzde 0,1 artıştan daha düşük bir seviyede geldi.

Manşet enflasyondaki düşüşe rağmen çekirdek enflasyondaki katılık tam anlamıyla kırılamadı. Bir önceki ay yüzde 3,9 olan çekirdek enflasyon, yüzde 3,5'e gerilemesine rağmen, manteş enflasyonun üzerinde seyretmeye devam etti. Çekirdek enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,1 artış gösterdi.