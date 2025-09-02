CANLI BORSA
Güney Kore'de enflasyon 9 ayın en düşük seviyesinde

Güney Kore'de Ağustos ayı enflasyonu 9 ayın en düşük seviyesine indi.

Oluşturma Tarihi 02 Eylül 2025 09:00

Güney Kore'de Ağustos ayında enflasyon, merkez bankasının hedefinin altına inerek ikinci ay üst üste yavaşladı ve son 9 ayın en düşük seviyesine geldi. Bu durum, ekonomiyi desteklemek amacıyla daha fazla faiz indirimi için zemin hazırlıyor.

Güney Kore İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge tüketici fiyat endeksi bir önceki yıla göre %1,7 artış göstererek Temmuz ayındaki %2,1'lik artışın altında kaldı. Kasım 2024'ten bu yana en zayıf seviye olan bu rakam, analistlerin %1,9'luk medyan tahmininin altında gerçekleşti.

Bir önceki aya kıyasla ise TÜFE, Ağustos ayında %0,1 düşüş kaydetti ve anketin %0,2'lik artış tahmininin tersi yönde hareket etti; Temmuz ayında tüketici fiyatları %0,2 yükselmişti.

Ofis, benzin, iletişim hizmetleri ve tarım ürünleri fiyatlarındaki düşüşlerin, işlenmiş gıda ve hayvancılık ürünlerinin artan maliyetlerini dengelediğini belirtti.

Gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek TÜFE ise Ağustos ayında yıllık bazda %1,3 artarken, aylık bazda %0,6 düşüş yaşadı.

Güney Kore Merkez Bankası, finansal istikrar risklerini gerekçe göstererek Ağustos ayındaki toplantısında faiz oranlarını üst üste ikinci kez sabit tuttu. Merkez Bankası, zayıflayan ekonomiyi desteklemek amacıyla Ekim 2024'ten bu yana kümülatif olarak 100 baz puan faiz indirimine gitmişti. Ancak politika yapıcılar, daha fazla gevşemenin muhtemel olduğuna dair sinyaller verdi.

