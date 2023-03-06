Güney Kore'de 2023 yılının ilk ayında beklentilerin üzerinde artan enflasyon, ikinci ayında artış hızını kesti. Güney Kore İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Şubat ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artış gösterdi.

ENFLASYON, HEDEF YÜZDE 2,0'NİN ÇOK ÜZERİNDE BULUNUYOR

Piyasalarda beklenti bir önceki ay yüzde 5,2 olan enflasyonun yüzde 5,0'e gerileyeceği yönündeydi. Enflasyon seviyesi hala Güney Kore Merkezi Bankası(BoK) hedefi olan yüzde 2,0'nin çok üzerinde bulunuyor.

Güney Kore Merkez Bankası(BoK), enflasyonla mücadele için 2021 yılı Ağustos ayında başladığı artırım sürecinde faizi toplam 325 baz puan yukarı çekti. BoK, geçen ayki toplantısında faiz artırım sürecine ara verdi.

Tüketici fiyatları aylık bazda ise piyasa tahminlerinin üzerinde yüzde 0,3 artış gösterdi.

Piyasalarda beklenti enflasyonda aylık bazda yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi.Ülkede çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,0 yükseldi.