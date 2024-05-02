CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Güney Kore'de enflasyon geriledi

Güney Kore'de enflasyon geriledi

Güney Kore'nin manşet enflasyonu Nisan ayında yüzde 3'ün altına geriledi.

Oluşturma Tarihi 02 Mayıs 2024 09:00

Son Güncelleme Tarihi 02 Mayıs 2024 09:00

Güney Kore'nin manşet enflasyonu Nisan ayında yüzde 3'ün altına geriledi; Ancak hala Güney Kore Merkez Bankası'nın yüzde 2,0 hedefinin çok üzerinde kalmaya devam ediyor.

Güney Kore İstatistik Ofisi (Kostat) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları bir önceki ay görülen yıllık yüzde 3,1 artışın ardından Nisan ayında yüzde 2,9 artış gösterdi. Piyasa beklentisi artışın yüzde 3,1 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Enflasyonun yapışkanlığı muhtemelen piyasanın bu yılki faiz indirimi beklentilerini geri çekecek ve Banka'nın politika ayarlarını gevşetmek için acele etmeme yönündeki mevcut duruşunu güçlendirecek.

Aylık bazda fiyatlar önceki ay görülen yüzde 0,1 artışın ardından, geçen ay sabit kaldı. Analistlerin tahmini artışın yine yüzde 0,1 seviyesinde kalacağı şeklinde oluşmuştu.

Veriler, başta taze meyveler olmak üzere tarım ürünlerindeki yüksek fiyatların enflasyondaki yükselişin arkasındaki temel etken olduğunu gösterdi.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek tüketici fiyatları, Nisan ayında bir ay öncesine göre yüzde 0,2 ve bir yıl öncesine göre yüzde 2,3 arttı.

Enflasyon verileri, ilk çeyrekte beklenenden güçlü GSYH büyümesinin ardından ülkenin ihracat büyümesinin Nisan ayında hızlanmasının ardından geldi. Bu durum Merkez Bankası'nın yurt içi talebinin zayıf olduğu yönündeki endişeleri hafifletebilir.

Banka, Nisan ayındaki politika toplantısında 2024 GSYH büyümesinin daha önceki %2,1 tahminiyle aynı çizgide veya bu tahminin üzerinde olabileceğini belirtti.

Merkez bankası enflasyonun 2023'teki yüzde 3,6'nın ardından bu yıl ortalama yüzde 2,6 olmasını bekliyor.

Banka, Nisan ayında üst üste 10'uncu kez politika faiz oranını 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,50'de sabit tuttu.

İlginizi Çekebilir
Çin’de imalat sektörü aktivitesi düştü Çin'de imalat sektörü aktivitesi düştü 30 Nisan 2024 15:00
Küresel doğrudan yabancı yatırımlar azaldı Küresel doğrudan yabancı yatırımlar azaldı 30 Nisan 2024 14:02
Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü 30 Nisan 2024 13:34
Almanya ekonomisi teknik resesyona girmedi Almanya ekonomisi teknik resesyona girmedi 30 Nisan 2024 13:27
Piyasalardan Fed öngörüsü Piyasalardan Fed öngörüsü 30 Nisan 2024 13:44
Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yüzde 2,4 oldu Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,4 oldu 30 Nisan 2024 13:22
Altının gramı 2 bin 420 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 420 liradan işlem görüyor 30 Nisan 2024 09:50
WGC: Küresel altın talebi yüzde 3 arttı WGC: Küresel altın talebi yüzde 3 arttı 30 Nisan 2024 13:46
Brent petrolde arz etkisi Brent petrolde arz etkisi 30 Nisan 2024 09:44
Yatırımcı Tazmin Merkezi giriş aidatı 10 milyon liraya yükseltildi Yatırımcı Tazmin Merkezi giriş aidatı 10 milyon liraya yükseltildi 30 Nisan 2024 09:28
Çin’de ekonomik aktivite ılımlı büyüdü Çin'de ekonomik aktivite ılımlı büyüdü 30 Nisan 2024 09:10
Binance eski başkanına kara para aklama suçlaması Binance eski başkanına kara para aklama suçlaması 30 Nisan 2024 09:02
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,85
%0,5848
EURO
1.005,00
%0,5
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
993,82
%-0,6177
ALTIN
1.098,34
%9,834
EURO
1.111,27
%11,1265
DOLAR
1.041,55
%4,1547
BORSA
1.240,74
%24,0738
ALTIN
1.126,02
%12,6023
EURO
1.122,12
%12,2121
DOLAR
1.098,81
%9,8808
BORSA
1.314,32
%31,432
ALTIN
1.740,01
%74,001
EURO
1.719,33
%71,9326
DOLAR
2.175,38
%117,5377
BORSA
2.220,51
%122,0505
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler