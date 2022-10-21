Güney Kore İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, üretici fiyatları Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,0 arttı. Fiyatlar Haziran'da yüzde 9,9 seviyesini gördükten sonra gerilemeye başlamış, Temmuz'da yüzde 9,2, Ağustos'ta yüzde 8,4 seviyesine inmişti.

SÖZ KONUSU SEKTÖRDE FİYATLAR YÜZDE 25,2 YUKARI GELDİ

En yüksek artış elektrik, gaz ve su tedariği fiyatlarında oldu. Söz konusu sektörde fiyatlar yüzde 25,2 yukarı geldi. Bir önceki ay artış yüzde 24,6 seviyesindeydi.

İmalat sanayi üretici fiyat artışı yüzde 10,2'den yüzde 9,8'e, hizmet sektörü fiyatları yüzde 3,6'dan yüzde 3,3'e geriledi.

Üretici fiyatlarında aylık yüzde 0,2 artış yaşandı.