Güney Kore Merkez Bankası(BoK) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak ayında rezervler 6,81 milyar dolar artışla 429,97 milyar dolar seviyesine çıktı.

Artışın dolardaki değer kaybının etkisiyle olduğu belirtildi. Dolar Endeksi Ocak ayında yaklaşık yüzde 1,5 düşüş gösterdi.

Veriler, ABD Hazine tahvilleri gibi yabancı menkul kıymetlerin Ocak ayı sonu itibarıyla 371,42 milyar dolar değerinde olduğunu ve toplam döviz rezervlerinin yüzde 86,4'ünü oluşturduğunu gösterdi.

Banka, altın rezervlerinin 4,8 milyar dolar seviyesinde kaldığını açıkladı.

Güney Kore'nin dünyanın en fazla rezervine sahip 9'uncu ülkesi konumunda bulunuyor.