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Güney Kore'nin ihracatında artış sürüyor

Güney Kore'nin ihracatı üst üste altıncı ayda da arttı.

Oluşturma Tarihi 01 Nisan 2024 08:56

Son Güncelleme Tarihi 01 Nisan 2024 08:56

Güney Kore'nin ihracatı, yarı iletkenlere, gemilere ve diğer Kore mallarına yönelik yurt dışındaki güçlü talebin etkisiyle Mart ayında art arda altıncı ayda da arttı.

Asya'nın dördüncü büyük ekonomisinin ihracat büyümesi beklenenden daha hafif oldu; Ancak yine de toparlanma ivmesini sürdürdü.

Güney Kore Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayında ihracat yüzde 3,1 artışla 56,56 milyar dolara ulaştı. Bir önceki ay artış yüzde 4,8 olmuştu. Piyasa beklentisi artışın yüzde 3,8 olacağı yönündeydi.

Veriler, ithalatın Mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 12,3 düşüşle 52,28 milyar dolara gerileyerek, aylık 4,28 milyar dolarlık ticaret fazlası sağladığını gösterdi.

Verilere göre ABD ve Çin'e yapılan toplam sevkiyatlar sırasıyla %12 ve %0,4 arttı.

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