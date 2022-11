Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tahıl, gıda maddeleri ve gübrenin Ukrayna'dan güvenli şekilde ihracına olanak sağlayan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni sürdürmeye yönelik tüm tarafların vardığı uzlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Antonio Guterres, varılan uzlaşının, çok taraflı çözümler bulunmasında sağduyulu diplomasinin önemini gösterdiğini belirtti.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

I welcome the agreement by all parties to continue the Black Sea Grain Initiative to facilitate the safe navigation of export of grain, foodstuffs and fertilizers from Ukraine.



The initiative demonstrates the importance of discreet diplomacy in finding multilateral solutions.