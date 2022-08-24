Halı ihracatçıları Mısır’da temaslarını sürdürüyor





Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ticaret Heyeti içerisinde yer alan Güneydoğulu halı ihracatçıları Mısır'a yönelik ihracatın arttırılması ve bu ülkede yaşanan sıkıntıların giderilebilmesi için gerekli temaslarda bulundu. Ziyareti değerlendiren GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, "Mısır'ın başkenti Kahire'ye yönelik gerçekleştirilen, TİM Başkan Vekillerimiz Ahmet Fikret Kileci, Ahmet Güleç ve TİM Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımlarının yanı sıra, Genel Ticaret Heyeti'nde birçok sektör temsilcileri gibi GAHİB sektör temsilcileri de yer aldı. Kahire'de gerçekleştirilen ticaret heyetinde sektörümüzle ilgili gerek Mısırlı yetkililere gerekse Mısır'da bulunan alıcılara sektöre ilişkin bilgiler verdik. Umuyoruz ki kısa sürede Mısır'la ticaretimizin istenen düzeylere gelmesidir. Mısır pazarı Türk halı sektörü için önemli pazarlar arasında yer almaktadır. Son yıllarda bu ülke ile yaşanan sıkıntılar, ihracatta da kendisini hissettirmektedir. Önümüzdeki süreçte Mısır'la ilişkilerimizin gelişeceğine ve yeni bir dönem başlayacağına inanıyoruz. 2022 yılının yedi aylık sürecinde birliğimizden Mısır'a 10 milyon 265 bin dolarlık, Türkiye genelinden ise 13 milyon 341 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi. Halı ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre bölgemizden yüzde 68,4'lük, Türkiye genelinden ise yüzde 80,7'lik bir düşüş göstermiştir. Temel amacımız gerek sektörümüz gerekse bölgemiz için önemli bir Pazar olan Mısır'la ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaretimizin eski düzeylere ulaşmasıdır. Mısır'da bulunduğumuz süre içerisinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Türkiye Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısır Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Hakan Atay ile Türk Büyükelçiliği görevlilerine teşekkür ediyoruz" dedi.