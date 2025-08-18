CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Hazine 28,1 milyar lira borçlandı

Hazine 28,1 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesiyle 28 milyar 76,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Oluşturma Tarihi 18 Ağustos 2025 16:02

Son Güncelleme Tarihi 18 Ağustos 2025 16:03

Hazine ve Maliye Bakanlığı 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 22,14 oldu.

Nominal teklifin 77 milyar 864 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 8 milyar 100 milyon lira, net satış 7 milyar 76,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklif gelmeyen ihalede piyasa yapıcılarından 42 milyar 12,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 21 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 28 milyar 76,3 milyon lira borçlandı.

İlginizi Çekebilir
Hazine haftaya 4 devlet tahvili ve 1 kira sertifikası ihraç edecek Hazine haftaya 4 devlet tahvili ve 1 kira sertifikası ihraç edecek 15 Ağustos 2025 11:29
Barclays: Japonya’nın ekonomik büyümesinde iç talep öne çıkacak Barclays: Japonya'nın ekonomik büyümesinde iç talep öne çıkacak 15 Ağustos 2025 08:52
Çin ekonomisi net yavaşlama işaretleri gösterdi Çin ekonomisi net yavaşlama işaretleri gösterdi 15 Ağustos 2025 08:49
Trump yönetiminin 300.000 federal çalışanı işten çıkarması bekleniyor Trump yönetiminin 300.000 federal çalışanı işten çıkarması bekleniyor 15 Ağustos 2025 08:48
Japonya ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü Japonya ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü 15 Ağustos 2025 08:46
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 416 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 4 milyon 416 bin liraya çıktı 14 Ağustos 2025 16:42
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları azaldı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı 14 Ağustos 2025 16:27
ABD’de üretici enflasyonu Temmuz’da arttı ABD'de üretici enflasyonu Temmuz'da arttı 14 Ağustos 2025 15:36
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı 14 Ağustos 2025 15:16
Yabancıların hisse stoku 34 milyar dolara yaklaştı Yabancıların hisse stoku 34 milyar dolara yaklaştı 14 Ağustos 2025 14:57
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 14 Ağustos 2025 13:27
ABD’den Rusya yaptırımlarında geçici yumuşama ABD'den Rusya yaptırımlarında geçici yumuşama 14 Ağustos 2025 10:03
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler