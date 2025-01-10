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Hazine gelecek hafta 3 tahvil için ihaleye çıkacak

Hazine gelecek hafta üç tahvili ihale yoluyla yeniden piyasaya sunacak.

Oluşturma Tarihi 10 Ocak 2025 08:54

Hazine, 13 Ocak Pazartesi günü 2 yıl (574 gün) vadeli, 12 Ağustos 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvili yeniden satacak.

14 Ocak Salı günü 4 yıl (1.421 gün) vadeli, 6 Aralık 2028 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvil ile 5 yıl (1.701 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, 12 Eylül 2029 itfalı, sabit kuponlu tahvil yeniden piyasaya çıkacak.

İki günde gerçekleşecek ihraçlar için valör 15 Ocak 2024 Çarşamba olacak.

Hazine'nin gelecek hafta 13 milyon 340 milyon TL piyasaya ve 629 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 13 milyar 969 milyon TL ödemesi bulunuyor.

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