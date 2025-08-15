Hazine haftaya 4 devlet tahvili ve 1 kira sertifikası ihraç edecek

CANLI BORSA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 devlet tahvili ve 1 kira sertifikası ihracını yapacak.

Oluşturma Tarihi 15 Ağustos 2025 11:29

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 18 Ağustos'ta 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı düzenlenecek.

19 Ağustos'ta 4 yıl (1414 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Bakanlık 21 Ağustos'ta 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışına imza atacak.

Aynı gün 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

