Hazine iki ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta bir devlet tahvili ve bir hazine bonosu ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının da doğrudan satışını yapacak.

Oluşturma Tarihi 03 Ekim 2025 12:18

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 6 Ekim Pazartesi günü 8 ay (252 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlık, 7 Ekim Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Aynı gün 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı da yapılacak.

