Hazine ve Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile görüştü. Bakan Nebati, "Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı...

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Sayın Christine Lagarde ile küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/EdpwQjgIwS — Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) April 21, 2022