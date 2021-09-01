Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ikinci çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip" dedi.

Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu mesajları verdi: "İkinci çeyrek büyümesinin %57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız."