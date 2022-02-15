Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, BAE ile ticari ortaklık ve yatırım işbirliklerini en üst seviyelere taşımak istediklerini söyledi.

BAKAN NEBATİ: BAE İLE İŞBİRLİKLERİMİZİ EN ÜST SEVİYELERE TAŞIMAK İSTİYORUZ

Nebati Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıya katıldıklarını hatırlatarak, "BAE ile ticari ortaklık ve yatırım işbirliklerimizi en üst seviyelere taşımak istiyoruz" dedi.