Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 2022 ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Küresel ölçekte vuku bulan olaylar neticesinde girdi maliyetlerindeki artışlar üretimimiz üzerinde risk oluşturmasına rağmen üretimi destekleyen politikalarımız sayesinde diğer ülkelerden pozitif ayrışmaya devam edeceğimizi öngörüyoruz.

İlk çeyrekte, iç talebin büyümeye katkısı 3,9 yüzde puan olurken, net dış talep büyümeye 3,5 yüzde puan katkı sağlamıştır.

Üretim kapasitemizin güçlenmesi açısından önem arz eden makine ve teçhizat yatırımları yüzde 10,5 artışla on çeyreklik artış eğilimini sürdürmüştür.

Ekonomimiz 2022 yılı ilk çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 7,3 oranında büyümüştür.

2021 yılı başından itibaren gerçekleşen dengeli büyüme kompozisyonu, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir" dedi.