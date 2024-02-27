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Hedefin üzerinde kaldı: Japonya'da enflasyon yavaşladı

Japonya'da enflasyon üst üste üçüncü ay yavaşladı ancak BOJ hedefinin üzerinde kalmaya devam etti.

Oluşturma Tarihi 27 Şubat 2024 09:41

Son Güncelleme Tarihi 27 Şubat 2024 09:41

Japonya'da tüketici enflasyonu Ocak ayında üst üste üçüncü ay yavaşladı. Ancak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış oranı Ocak ayında, Aralık ayındaki %2,6'lık artıştan yüzde %2,2'ye gediledi. Bu oran hala Japonya Merkez Bankası'nın %2'lik enflasyon hedefinin üzerinde.

Taze gıda ve enerji hariç hesaplanan çekirdek tüketici enflasyonu, Ocak ayında Aralık ayındaki %3,7'lik artıştan %3,5 arttışa revize oldu.

Japonya'nın gösterge enflasyonu Ocak ayında tahminleri aşarak merkez bankasının önümüzdeki aylarda negatif faiz oranını kaldırması ihtimalini destekledi.

Tokyo'daki Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. sabit gelir stratejisti Kazuya Fujiwara, "Rapor, BOJ'un negatif faiz politikasını Mart ayı gibi erken bir tarihte sona erdireceği yönündeki spekülasyonlara katkıda bulunuyor ve tahviller için bir satış katalizörü görevi görüyor" dedi. Fujiwara, Ocak ayı TÜFE raporunun kalıcı enflasyonist baskıların altını çizdiğini söyledi.

Beklenenden daha güçlü gelen enflasyon verisi, BOJ'un 2007'den bu yana ilk faiz Yen de enflasyon verisinin ardından bir miktar güçlenirken, gecelik endeksli swaplar artık BOJ'un sıfırın altındaki faiz politikasını Haziran ayına kadar kaldıracağına dair daha fazla kesinliğe işaret ediyor.

SMBC Nikko Securities'de kıdemli ekonomist olan Koya Miyamae, "Bugünkü veriler BOJ'un önümüzdeki aylarda normalleşmesini destekliyor. Banka fiyat hedefine yaklaşıyor. Özel bir faktör nedeniyle bile %2'nin altına düşmemesi banka için iyi oldu" dedi.

Enflasyonun tahminleri aşmasına yardımcı olan ana faktörlerden biri, yurt dışı seyahat paketlerinin fiyatındaki %63'lük artış oldu. Ucuz yen Japonya'ya akın akın turist çekerken, Japonların yurtdışı seyahat maliyetlerini de yükseltiyor.

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