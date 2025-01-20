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Hedge fonlar 56 yılda 2 trilyon dolar ücret tahsil etti

Hedge fonlar 1969'dan bu yana yatırımcılardan yaklaşık 2 trilyon dolar ücret tahsil etti

Oluşturma Tarihi 20 Ocak 2025 09:13

Hedge fon yatırımcıları, yarım asırdan uzun bir süre önce sektörün ilk günlerinden bu yana kârlarının neredeyse yarısını ücret olarak ödedi.

Hedge fon yatırımcısı LCH Investments tarafından yapılan analize göre, yöneticiler ücretlerden önce 3,7 milyon dolar toplam kazanç elde etti, ancak yatırımcılardan alınan ücretler 1,8 milyon dolar veya brüt kazancın yaklaşık yüzde 49'u oldu.

1969'a kadar uzanan rakamlar, sektör olgunlaştıkça yöneticiler tarafından alınan ücretlerin ölçeğinin nasıl arttığını gösteriyor. Edmond de Rothschild Capital Holdings'in CEO'su ve LCH Investments'ın başkanı Rick Sopher, "2000 yılına kadar, hedge fon ücreti toplam kazancın yaklaşık üçte birini oluşturuyordu, ancak o zamandan beri bu oran yarıya yükseldi. Getiriler düştükçe ücretler arttı" dedi.

LCH'ye göre yeni araştırma, dünyanın en başarılı 20 hedge fonunun 2024 yılında üst üste ikinci kez ve hisse senedi piyasalarının yükseldiği bir ortamda en büyük kârlarını elde etmelerinin ardından geldi. Geçen yılın öne çıkan performans göstericileri, ücretlerden arındırılmış en iyi getirileri sağlayan üç çok stratejili hedge fonu oldu: DE Shaw, Izzy Englander'ın Millennium Management'ı ve Ken Griffin'in Citadel'i. Bu şirketler aynı zamanda en yüksek toplam ücretlere de sahiptir.

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