Hindistan, Çin’le yakınlaşırken ABD ile tarifeler nedeniyle geriliyor

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ardından Moskova'dan enerji tedarikini artıran Hindistan, Washington'un baskılarına rağmen indirimli Rus petrolünü satın almayı sürdürdü. ABD'nin uyguladığı yüksek tarifeler ikili ilişkilerde tansiyonu yükseltirken, Başbakan Narendra Modi'nin Çin ziyareti dikkati çekti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, Rusya'nın toplam petrol ihracatında Avrupa'nın payı savaş sonrası yüzde 11'e gerilerken, Asya ve Okyanusya ülkelerinin payı yüzde 81'e çıktı. Bu süreçte Hindistan'ın aldığı Rus petrolünün toplam ithalat içindeki payı savaş öncesi yüzde 1 iken, savaş sonrası yüzde 36'ya yükseldi.

Rusya'nın ham petrol ve kondensat ihracatı 2020-2024 döneminde günlük ortalama 5 milyon varil seviyesinde gerçekleşirken, bu rakam 2025'in ilk yarısında günlük 4,3 milyon varile geriledi.

VERGİLER HİNDİSTAN'A GERİ ADIM ATTIRAMADI

ABD Başkanı Donald Trump, Rus ham petrolü ithalatını durdurmayı reddeden Hindistan'ın ABD ile ticaretinde önemli yer tutan tekstil, mücevherat, karides gibi malları hedef alarak, ağustosta yüzde 50 vergi uyguladı.

ABD'nin paylaştığı verilere göre, iki ülkenin mal ve hizmet ticareti 2024'te 212,3 milyar dolar olurken, toplam ticaretin 128,9 milyar dolarını mal ticareti oluşturdu.

Bu çerçevede ABD'nin Hindistan'a ihracatı 41,5 milyar dolar, Hindistan'ın ABD'ye ihracatı ise 87,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Trump'ın getirdiği vergilerin Hindistan'ın ABD'ye ihracatını yaklaşık yüzde 40-43'lük düşüreceği ve Hindistan ekonomisine 35 ila 38 milyar dolar civarında zarar olarak yansıyacağı hesaplanıyor.

HİNDİSTAN'DAN "ULUSLARARASI NORMLARI İHLAL ETMEDİK" ÇIKIŞI

Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro, hafta sonu ABD basınına verdiği demeçte, Rusya'nın ambargolar sonrası Hindistan'a indirimli fiyatlardan ham petrol sattığını, Hindistan'ın da bu ham petrolü rafine ederek Avrupa, Afrika, Asya ülkelerine ihraç ettiğini, büyük paralar kazandığını ileri sürdü.

Navarro, Hindistan'ı bu hamlelerle "Rus savaş makinesini" beslemekle, Hindistan yönetimini ise kendi çıkarlarını halkın çıkarlarının önüne koymakla suçladı.

Trump ise dün yaptığı sosyal medya paylaşımında, Hindistan-ABD ticari ilişkilerinde ülkesinin ticari açık verdiğini belirterek, ikili ticari ilişkileri "tek taraflı felaket" olarak niteledi.

Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Hardeep Singh Puri, Navarro'nun ithamlarına cevaben pazartesi Hint basınına yaptığı açıklamada, ülkesinin uluslararası kulları ihlal etmediğini savundu.

Hindistan'ın Rusya'dan ithal ettiği petrolün G-7'nin tavan fiyat mekanizmasıyla uyumlu olduğunu, uluslararası piyasaları istikrarlı hale getirdiğini savunan Puri, "Gerçek şu ki dünyanın küresel petrol tedarikinin yaklaşık 10'unu sağlayan dünyanın ikinci petrol üreticisinin yerini tutabilecek hiç kimse yok." ifadelerini kullandı.

Puri, ABD yönetiminin bu gerçeği görmezden geldiğini ileri sürdü.

Hindistan ABD'ye tarife bariyerine karşı geri adım atmamasını stratejik özerklik çıkışıyla savunuyor. Bu özerklik tasavvuruna göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Çin ve ABD'ye karşı tüm seçenekleri masada tutarak, ülkesi için mümkün olan en fazla faydayı temin etmeye çalıştığı belirtiliyor.

HİNDİSTAN, ABD İLE GERİLİRKEN ÇİN İLE YAKINLAŞIYOR

Hint-ABD ilişkilerinde yaşanan gerilim iki ülke liderinin iletişimini de etkiledi. Trump'ın defalarca aramasına rağmen Modi'nin cevap vermediği basına yansıdı. Trump'ın telefonlarına çıkmayan Modi, Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katıldı.

Çin'i iki ülkenin sınır meselelerinde yaşanan gerilimlerden dolayı 7 yıl sonra ilk kez ziyaret eden Modi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde, Hindistan ve Çin'in "rakip değil, ortak" olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki mutabakatın anlaşmazlıklarından çok daha ağır bastığını vurgulayan Modi, Hindistan'ın ikili ilişkileri uzun vadeli bakış açısıyla değerlendirmeye ve geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Modi'nin ziyaretinde, ulaştırma, vize, sınır güvenliği, ticaret ve çeşitli alanlarda önemli anlaşmalar imzalandı.

MOSKOVA, YENİ DELHİ'NİN "STRATEJİK PETROL TEDARİKÇİSİ"

Oslo Üniversitesinde öğretim üyesi Francesco Sassi, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Hindistan'ın Rusya'dan yaptığı yaz dönemi ham petrol ithalatının haziranda günlük 2,1 milyon varille olağan yıllık zirveye ulaştığını ve 2025'in ilk yarısında ortalama günlük 1,8 milyon varil olarak gerçekleştiğini belirtti.

Sassi, "Bu rakam, Rusya'nın Hindistan pazarındaki diğer tüm rakiplerinden belirgin şekilde daha yüksek. Ayrıca veriler, Moskova'nın Yeni Delhi için petrol tedarikçisi olarak stratejik önemini ve Hindistan'ın ABD'nin Rus petrolü ithalatını aşamalı olarak sonlandırma yönündeki taleplerine uymakta isteksiz davrandığını açıkça ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.