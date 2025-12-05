Hindistan'da faiz indirimi kararı

CANLI BORSA
Enflasyonun tarihi dip seviyelere düştüğü Hindistan'da Merkez Bankası (RBI), politika faizinde 25 baz puanlık indirim kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hint ürünlerine yüzde 50 gümrük vergisi getirmesi sonrası ihracatın düşmesine rağmen Hindistan'da enflasyon, Ekim ayında düşen gıda fiyatları sayesinde yüzde 0,25'e geriledi. Ekonomisi geçen çeyretkte yüzde 8'den fazla büyüyen Hindistan, enflasyonda tarihi düşüşün ardından politika faizinde indirime gitti.

Hindistan Merkez Bankası (RBI), politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 5,25 seviyesine çekti. RBI Başkanı Sanjay Malhotra liderliğindeki altı üyeli Para Politikası Komitesi, politika duruşunu ise "nötr" olarak korudu.

Karar öncesinde rupi dolar karşısında 90 seviyesini aşarak rekor düşük seviyeye gerilemiş ve bu yıl Asya'nın en kötü performans gösteren para birimi olmuştu.

Banka, Mart ayında sona erecek mali yıl için enflasyon tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 2'ye düşürdü. Büyüme tahminini yüzde 6,8'den yüzde 7,3'e yükseltti.

