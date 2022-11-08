Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüşen Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Rus petrolü satın almanın Hindistan'ın avantajına olduğunu söyleyerek, "Bizim temel yükümlülüğümüz Hintli tüketicilerin uluslararası petrol ve gaz pazarlarına mümkün olan en avantajlı şartlarla ulaşmaları sağlamak" dedi.