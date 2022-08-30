Hollanda`da demir yolu çalışanlarının grevi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV) ve farklı sendikaların çağrısıyla geçen hafta çarşamba günü ülkenin kuzey bölgesinde, cuma günü Rotterdam ve Lahey gibi büyük şehirlerin bulunduğu batı bölgesinde ve dün başkent Amsterdam'ın bulunduğu kuzey-batı bölgesinde yapılan 24 saatlik grevin ardından bugün de ülkenin ortasında bulunan kentlerde 24 saatlik greve gidildi.

NS çalışanlarının bugünkü grevi, tren istasyonlarının merkez kenti Utrecht'te olması dolayısıyla ülke genelindeki tüm seferleri, ulaşımı ve yolcuları etkiliyor.

Demir yolları çalışanlarının, maaşlarının artırılması taleplerine olumsuz yanıt gelmesinin ardından geçen hafta başlattığı grev, yarın da doğu ve güney bölgelerinde devam edecek.

Ulaştırma, Bayındırlık ve Su Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, demir yollarındaki grev nedeniyle sabah ve akşam iş giriş ve çıkış saatlerinin bugün normalden daha yoğun olacağı bildirildi.