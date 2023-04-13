Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), tüketici fiyat artışlarına ilişkin 2023 yılı Mart ayı verilerini açıkladı.

CBS'nin açıklamasına göre, tüketici fiyatları nihai verilerle Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 arttı. Böylece enflasyon 2021 yılı Ekim ayında gördüğü yüzde 3,4'ün ardından en düşük seviyeye geldi.

Enflasyon Eylül ayında yüzde 14,5 ile verilerin tutulmaya başlandığı 1963 yılından bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

CBS, aylık bazda enflasyonda yüzde 0,2 artış yaşandığını açıkladı.

AB'ye uyumlu tüketici fiyat artışı aylık yüzde 0,2 artarken, yıllık artış hızı yüzde 4,5'e geriledi.