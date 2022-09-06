Hollanda`da enflasyon 47 yılın zirvesinde

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin ağustos ayı enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, temmuzda yüzde 10,3 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 12'ye yükseldi. Söz konusu oran, 1975'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak kayıtlara geçti.