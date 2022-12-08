Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), tüketici fiyat artışlarına ilişkin 2022 yılı Kasım ayı verilerini açıkladı.

CBS'nin açıklamasına göre, tüketici fiyatları Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı. Böylece enflasyon 4 aylık aranın ardından yeniden tek haneye geri döndü.

Enflasyon Eylül ayında yüzde 14,5 ile verilerin tutulmaya başlandığı 1963 yılından bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

CBS, aylık bazda enflasyonda yüzde 3,0 düşüş yaşandığını açıkladı..

AB'ye uyumlu tüketici fiyat artışı aylık yüzde 3,9 düşerken, yıllık yüzde 11,3'e indi.