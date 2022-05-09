Salzburg Nachrichten gazetesine konuşan Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, "Faizleri en az iki veya üç kez artırmanın uygun olacağını düşünüyorum. Bunların her biri 25'er baz puanlık küçük adımlar olabilir. Eğer bu faiz artırımları Aralık ayına kadar yapılır ise, hali hazırda yüzde 0,50 olan mevduat faizleri 2023 yılında pozitif bölgede olur" dedi.

"ÖNÜMÜZDE GİDİLECEK UZUN BİR YOL OLACAK"

Bu artırımlar yapılsa bile faizin hala nötr oranın oldukça uzağında olacağını dile getiren Holzmann, "Hala önümüzdeki gidilecek uzun bir yol olacak, ancak kamuoyuna iyi bir sinyal verilecek" diye konuştu.

ECB'nin harekete geçmek için geç kalıp kalmadığı sorularına da yanıt veren Holzmann, "Çok geç olduğunu söyleyemem. Belki biraz daha erken adım atılabilirdi" ifadeledini kullandı.