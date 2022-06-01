Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Robert Holzmann enflasyona karşı kararlı bir aksiyon alınmazsa tüketici fiyatlarının çıpasız kalma riski yaratacağını belirtti, bu nedenle daha sert önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Holzmann yaptığı açıklamada "50 baz puanlık faiz artışı ECB'nin enflasyonla mücadeledeki ciddiyetini gösterecek. Net faiz artışı sinyali para birimi euro'yu da destekleyecek. Euro'daki zayıflama enflasyon cephesinde destekleyici olmuyor" değerlendirmesini yaptı.

ECB yüzde 2'lik hedefini aşan enflasyonu kontrol altına almak amacıyla rekor düşük seviyedeki faizleri artırmayı planlıyor. Yetkililer arasındaki tartışma, faiz artışının zamanlamasından ziyade miktarına evrilmiş durumda.