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Hyundai ve Nvidia'dan yapay zeka ortaklığı

Hyundai Motor Grubu, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla çip üreticisi Nvidia ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Oluşturma Tarihi 10 Ocak 2025 11:42

Hyundai Motor Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde yazılım ve donanım teknolojilerinde öncü bir şirket olan Nvidia, bu iş birliğiyle Hyundai'ye akıllı mobilite çözümleri geliştirme konusunda destek verecek. İki şirket, gelişmiş yazılım tabanlı araçlar ve robotik sistemler üzerinde çalışarak mobilite alanında önemli bir stratejik ilerleme sağlamayı hedefliyor.

Hyundai, fabrikalarını simüle etmek ve üretim süreçlerini iyileştirmek etmek amacıyla Nvidia Omniverse platformunu kullanacak. Bu teknolojik altyapı sayesinde Hyundai, üretim verimliliğini artırmayı, kaliteyi iyileştirmeyi ve maliyetleri düşürmeyi planlıyor.

Ortaklık kapsamında, yapay zeka tabanlı robotların geliştirilmesi ve güvenli bir şekilde konuşlandırılması için NVIDIA Isaac robot geliştirme platformu da devreye alınacak. Bunun yanı sıra, her iki şirket, güvenilir otonom sürüş teknolojileri ve robotik sistemler için sanal simülasyon ortamları oluşturmak üzere birlikte çalışacak.

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