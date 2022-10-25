Alman ekonomik düşünce kuruluşu ifo'nun baş ekonomisti Klaus Wohlrabe, Alman ekonomisinin bu yılın dördüncü çeyreğinde resesyona girme yolunda ilerlediğini söyledi.

ifo'nun bugün açıkladığı iş ortamı endeksinin ardından konuşan Wohlrabe, Alman ekonomisinin 2022 dördüncü çeyrekte yüzde 0,6 daralacağını tahmin etti.

ifo'nun yaptığı çalışmaya göre Almanya'da iş ortamı endeksi Ekim ayında hafif şekilde düşüş gösterdi. Eylül ayında 84,4 olan ve Ekim ayında 83,3 puana gerilemesi beklenen endeks 84,3 puan seviyesinde gerçekleşti.