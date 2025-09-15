Ifo analizi: Almanya'nın, inovasyon politikasında yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya'nın inovasyon politikasına ilişkin, "Misyon odaklı inovasyon politikası daha iyi bir sanayi politikası mıdır?" başlıklı analizini açıkladı.

Analizde, ülkenin inovasyon politikasında yeni bir yaklaşımın, Almanya'yı uzun vadede daha sürdürülebilir hale getireceği belirtildi.

Şu anda politikacıların köklü şirketlerin büyük ölçekli projelerini sübvanse etme eğiliminde olduğu ifade edilen analizde, inovasyonda farklı bir yaklaşımın iklim nötrlüğü veya dijitalleşme gibi önemli toplumsal hedeflere katkıda bulunacağı ve en iyi çözümler için rekabet ortamı oluşturacağına işaret edildi.

Ifo analizinde, "Genel olarak sanayi politikası olarak adlandırılan, ekonomik yapıyı etkileyen siyasi önlemler hızla yaygınlaşmaktadır. Bu önlemler çoğunlukla üretimi yani şirketlerin mevcut ticari faaliyetlerini hedef almakta ve rekabette bozulmalara yol açmaktadır. Sadece küçük bir kısmı AR-GE faaliyetlerini hedeflemektedir." ifadelerine yer verildi.

Analizde, Almanya'da özel sektörün AR-GE harcamalarının şu anda otomotiv endüstrisi veya makine mühendisliği gibi geleneksel sektörlerde yoğunlaştığı, gelecek vadeden alanların yeterince finanse edilemediği vurgulandı.

Yeni teknolojilerin ve yenilikçi çözümlerin önemli toplumsal sorunların üstesinden gelmek için gerekli olduğu konusunda uyarıda bulunulan analizde, misyon odaklı bir inovasyon politikasının sanayi odaklı geleneksel politikadan daha az bozucu olduğu da belirtildi

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Direktörü Prof. Dr. Oliver Falck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Sürdürülebilir ekonomik büyüme, öncelikle yapay zeka, biyoteknoloji, mikroelektronik veya kuantum teknolojisi gibi kilit teknolojilerde finansman ve inovasyon gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Falck, görev odaklı bir politikanın her derde deva olmayacağını belirterek, "Ancak kaynakların daha etkili kullanılmasına yardımcı olabilir. Aksi takdirde Almanya, geleceğin öne çıkan teknolojilerinde uluslararası alanda geri kalma riskiyle karşı karşıya kalır." değerlendirmesinde bulundu.