Merkezi Münih'te bulunan Ifo, ülke ekonomisine ilişkin Aralık 2021'de paylaştığı büyüme beklentilerini Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle güncelledi. Büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 3,7'den yüzde 2,1 ila yüzde 3,1 aralığına indiren Ifo, gelecek yıl için de yüzde 2,9'dan yüzde 3,3 ila yüzde 3,9 aralığına yükseltti.

Rusya-Ukrayna savaşının bu yıl Almanya'da büyümeyi yavaşlatmasını ve enflasyonu hızlandırmasını bekleyen Ifo, savaşa karşın Kovid-19 sonrası ekonomideki toparlanmanın istihdam artışını hızlandıracağı, işsizliğin bu yıl için yüzde 4,9 ila yüzde 5 arasında, 2023'te ise yüzde 5 olacağı öngörüsünde bulundu.

Bu yıl 45 milyon 479 bin olan istihdam edilen kişi sayısının, 2023'te 45 milyon 654 bine yükselmesi bekleniyor.

Ifo, Alman kamu sektörünün bu yıl 81,8 milyar avro olarak tahmin edilen bütçe açığının, 2023'te 44,2 milyar avroya gerilemesini öngörüyor.

Ülkede şubatta yüzde 5,1 olan enflasyonun, beklentilerden hızlı artacağına işaret eden Ifo, enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 5,1 olmasını, 2023'te de yüzde 6,1'e kadar yükselmesini bekliyor.

Bu yıl enerji fiyatlarının özel tüketim harcamaları üzerinde önemli etkisi olacağına dikkati çeken Ifo, "iyimser senaryoda" petrolde varil fiyatlarının kademeli olarak 101 dolardan yıl sonuna kadar 82 dolara gerilemesini öngörüyor. "Kötümser senaryoda" ise petrolün varil fiyatının Mayıs 2022'ye kadar 140 dolar seviyesine çıkması, 2022 sonuna kadar da 122 dolara gerilemesi bekleniyor.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın yüksek emtia fiyatları, yaptırımlar, tedarik dar boğazları ile artan ekonomik belirsizlikle ekonomiyi yavaşlattığını belirtti.